Postareal Leonberg Auch ein Abriss muss geplant werden

Es wird eine Baustelle, die, wenn sie abgeschlossen ist, das Erscheinungsbild der Stadt maßgeblich prägen wird. Doch bevor gebaut werden kann, muss einiges abgerissen werden. Das Herzstück ist das gerade mal 40 Jahre alte Leonberger Postgebäude an der Eltinger Straße. 1981 in Betrieb gegangen, ist es durch die Entwicklung der „gelben Post“ zu einem börsennotierten Logistik- und Postunternehmen, immer bedeutungsloser geworden. Vor dem Rathausneubau hatten hier Teile der Stadtverwaltung ihr Domizil. Und seit dem Umzug der Post ins Gewerbegebiet Leo West steht es leer. In Coronazeiten wurde es dann zum Test- und Impfzentrum.