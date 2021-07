Postareal in Leonberg „Der Brückenschlag wird üppiger“

Herr Möhrle, über das Postareal in Leonberg wird seit Jahren diskutiert, zuletzt gab es Kritik an der Zufahrt des geplanten Supermarktes. Auch wurde von den Grünen im Gemeinderat angezweifelt, dass der von der Stadt als essenziell erachtete Brückenschlag in Richtung Marktplatz überhaupt kommt.