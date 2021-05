Leonberger Stadtentwicklung Postareal: Das Ende einer langen Geschichte

Die abendliche Szene aus dieser Woche ist symptomatisch für das städtebauliche Jahrhundertprojekt von Leonberg. Es will einfach nicht so richtig vorangehen. Dabei sind die wesentlichen Weichen nach einem fast 15 Jahre andauernden Diskussionsprozess gestellt. Und wenn nun keine weiteren unerwarteten Fallstricke auftreten, könnten in dem Bereich zwischen der Altstadt und dem Rathaus in einem Jahr um diese Zeit endlich die Bagger rollen. Ein Blick auf Vergangenes und Künftiges: