Postareal Leonberg Grünes Licht für Innenstadt-Projekt

Obwohl der Jury, die Ende 2018 den Strabag-Entwurf als den besten gekürt hatte, Ratsmitglieder angehörten, gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Debatten. Zuletzt umstritten war die geplante Anlieferung der großen Märkte an der Eltinger Straße gegenüber der alten Schuhfabrik. Dass in dieser exponierten Lage Lastwagen rückwärts ins Gelände hineinsetzen sollten, gefiel gerade den Grünen und der FDP nicht.