Leonberger Stadtentwicklung Eine allerletzte Chance für das Postareal

Es geht um viele Details. Sogar das Beerdigen des kompletten Projektes steht im Raum. Der Oberbürgermeister ist sichtlich genervt. Martin Georg Cohn (SPD) drängt auf Abstimmung. Sollte sich die Zwei-Mann-Gruppe „Salz“ mit ihrer Forderung durchsetzen, das Großprojekt, an dem seit fünf Jahren gearbeitet wird, endgültig sterben zu lassen? Eine deutliche Mehrheit im Rat sagt „nein“. Der Investor Strabag Real Estate soll noch einige Nachbesserungen überprüfen. Im Juli, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, will der Gemeinderat dann endgültig entscheiden: weitermachen oder völliger Neustart.