Nach der Heimsheimer Bürgermeisterwahl Es soll wieder um die Stadt gehen

„Für mich war das eine ganz spannende Zeit, die ich nicht missen möchte“, erzählt Nastassia Di Mauro am Tag nach der Wahl im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotz der Niederlage nimmt sie viel Positives aus dem Wahlkampf mit. „Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, ich habe hier so viele wunderbare Menschen kennengelernt.“ Was sie in ihrer Zeit in Heimsheim erlebt habe, habe sie in ihrem Ziel, Bürgermeisterin zu werden, nur bestärkt.