Bürgermeisterwahl in Heimsheim Jürgen Troll will wieder antreten

Am 17. Juli 2021 endet die achtjährige Amtszeit von Jürgen Troll. Die Wahl fand am 21. April 2013 statt. Für die Wahlen 2021 hat die Verwaltung ein ähnliches Datum gewählt: den 25. April 2021. Das Datum hängt weitgehend mit der Amtseinsetzung zusammen, die Wahl darf frühestens drei Monate davor stattfinden. Aus dem Zeitpunkt der Wahl leiten sich die weiteren Termine ab: Die Stelle wird am 12. Februar 2021 öffentlich ausgeschrieben. Ab dem 13. Februar können Bewerbungen eingereicht werden, die Bewerbungsfrist endet am vierten Montag vor dem Wahltag, also am 29. März um 18 Uhr. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, ist für den 16. Mai eine Neuwahl angesetzt.