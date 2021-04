Bürgermeisterwahl in Heimsheim Die CDU hat ihre Fühler ausgestreckt

Positive Signale aus der Freien Wählervereinigung

Aus der Freien Wählervereinigung sind ebenfalls positive Signale in Richtung der Kandidatur von Nastassia Di Mauro zu vernehmen, die Fraktion teilt zudem die Kritik, dass die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat besser sein könnte. Eine konkrete Wahlempfehlung geben die FWV wie auch die CDU nicht ab. „Wir haben eine mündige Bürgerschaft, die selbst in der Lage ist, eine gute Entscheidung für Heimsheim zu treffen“, sagt der FWV-Fraktionssprecher Andreas Wein. Jedoch: „Dass es mit Frau Di Mauro eine wählbare Alternative zum Amtsinhaber gibt, begrüßen wir im Sinne der Wählerschaft ausdrücklich.“ Er selbst habe Di Mauro „als eine emphatische, qualifizierte und kompetente Person kennengelernt, der ich das Bürgermeisteramt in Heimsheim absolut zutraue“.

Eine andere Richtung schlagen die übrigen Vertreter im Gemeinderat ein. Vor allem, was die Kritik an der Amtsführung von Jürgen Troll angeht, brechen sie eine Lanze für den Amtsinhaber. „Wenn wir Probleme oder Anfragen hatten, wurde das immer angenommen“, sagt zum Beispiel Rolf Vetter als Sprecher der SPD im Gemeinderat. „Diesen Punkt kann ich daher nicht verstehen.“ Auch Carolin Schneider von den Frauen für Heimsheim teilt den Eindruck von CDU, FWV und UWV bezüglich Jürgen Troll nicht. „Ich bin nach knapp zwei Jahren das dienstjüngste Mitglied im Gemeinderat, aber ich war mit der Zusammenarbeit immer zufrieden und habe auf Anfragen immer eine Antwort erhalten.“

Beide geben keine konkrete Wahlempfehlung für die Bürger ab. „Nach acht Jahren muss jeder für sich selbst ein Resümee ziehen, was erreicht wurde, und danach entscheiden“, sagt Rolf Vetter im Namen der SPD. Er persönlich fände es allerdings nicht hilfreich, „alle acht Jahre einen Wechsel zu haben“. Und man müsse dem Amtsinhaber auch zugestehen, dass er in seiner Zeit eine Menge geleistet habe. „Ich persönlich könnte mit einer Wiederwahl von Herrn Troll gut leben.“

BfH: „Eine kompetente und transparente Verwaltung“

Noch deutlichere Worte finden die Bürger für Heimsheim. „Die vergangenen acht Jahre waren geprägt von einer intensiven Sitzungstätigkeit mit vielen Inhalten, Projekten und großen Schritten in der Stadtentwicklung, was wir die Jahre davor lange vermisst haben“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Erwähnenswert finden sie auch die Monate des positiven und innovativen Pandemiemanagements, bei dem Heimsheim in Sachen digitale Gemeinderatssitzungen eine Vorreiterrolle eingenommen habe.

„Wir hatten immer eine kompetente und transparente Verwaltung mit dem amtierenden Bürgermeister Troll als Partner im Gemeinderat und dürfen mit einem niveauvollen und stilvollen Umgang auf Augenhöhe arbeiten.“ Die Stadt Heimsheim würde aus Sicht der BfH von einer konstanten Fortsetzung dieser Arbeit in gewohnter Form profitieren. „Eine Einarbeitung in diese laufenden umfangreichen Prozesse kostet viel Zeit und Vertrauen.“