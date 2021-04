Spannende Wahl in Heimsheim Mit 54 Prozent: Jürgen Troll bleibt im Amt

Die Kritik vonseiten der Bürger will er in jedem Fall annehmen, verspricht er. „Der Kernpunkt war die Kritik an der Kommunikation mit der Verwaltung, was mir vorher so nicht bekannt war. Das nehme ich natürlich mit, ich weiß, man kann immer etwas verbessern.“ Das sei das Gute an einem Wahlkampf wie diesem, „es kommen Dinge zur Sprache, die sonst unausgesprochen bleiben“.

„Es ist nicht so, dass ich nicht stolz wäre“

Nastassia Di Mauro verlässt die Stadthalle an diesem Abend mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Natürlich ist die Enttäuschung größer“, sagt die 32-Jährige. „Aber es ist nicht so, dass ich nicht stolz wäre.“ Sie freue sich für den Bürgermeister, „und ich denke, er hat aus dem Wahlkampf viel mitgenommen, was den Menschen auf der Seele brennt“.

An ihrem Ziel, Bürgermeisterin zu werden, will die derzeitige Hauptamtsleiterin in jedem Fall festhalten. „Das ist das beste Amt, was man innehaben kann.“ In die nächste Kandidatur will sie sich aber nicht gleich wieder stürzen. „Ich bin froh, jetzt erst mal nach Marxzell zurückgehen zu können und dort etwas runterzukommen.“ Aus der Wahl nimmt sie für sich vor allem zwei Erkenntnisse mit: „Zum einen, wie wichtig es ist, mit den Menschen zu reden und zu arbeiten, sie sagen einem genau, was sie brauchen.“ Und außerdem: „Dass die Zeit reif ist für junge und vor allem für weibliche Bürgermeister.“

Nach dem vorläufigen Wahlergebnis erhält Jürgen Troll 53,93 Prozent (1146 Stimmen), Nastassia Di Mauro 45,22 Prozent (961 Stimmen) und Samuel Speitelsbach 0,47 Prozent (10 Stimmen). Die Wahlbeteiligung liegt bei 53,65 Prozent.