Heimsheim Nastassia Di Mauro will Bürgermeisterin werden

Nach ersten Kontakten und Besuchen ist sie begeistert. „Es ist eine wundervolle Stadt, und alle Gespräche, die ich mit den Menschen hier hatte, waren durchweg positiv. Wir haben beschlossen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen.“

So geht es weiter

Der Wahlausschuss befindet am Montag, 29. März, – an diesem Tag endet auch die Bewerbungsfrist – offiziell über die Rechtmäßigkeit der eingegangen Bewerbungen, die mit der Sitzung öffentlich gemacht werden. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung darüber, ob und in welcher Form die Stadt eine Kandidatenvorstellung veranstaltet. Die Verwaltung schlägt einen Termin zwischen dem 13. und 16. April vor. Sollte eine Präsenzveranstaltung wegen Corona nicht möglich sein, steht alternativ ein Live-Stream zur Diskussion.