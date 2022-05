Mönsheim Nach intensivem Wahlkampf geht’s bald richtig los

Jetzt geht’s an die Übergabe

Auf die Frage, ob er mit diesem Wahlausgang gerechnet habe, sagte Thomas Fritsch, dass er und seine Verwaltung sich organisatorisch auf einen zweiten Wahlgang vorbereitet hätten. „Doch mit dieser Reihenfolge beim Wahlergebnis hätte ich aufgrund von Rückmeldungen aus der Bürgerschaft schon gerechnet.“ In den kommenden Wochen will sich der Noch-Amtsinhaber mit dem Bürgermeister in spe intensiv absprechen, zu welchen Terminen der Neue sinnvollerweise dabei sein sollte. „Michael Maurer hat sich schon über vieles in der Gemeinde informiert und viele Kontakte hergestellt“, so Fritsch. „Wir werden ihn über die laufenden Dinge informieren und auch über solche Themen, die ich als Bürgermeister selbst in der Sachbearbeitung habe.“ Dafür lege er schon eine Liste an mit allem, was er nicht vergessen dürfe.