Bürgermeisterwahl in Mönsheim Auf einen Kaffee mit Kandidat Christoph Friedrich

Christoph Friedrich erscheint pünktlich auf die Minute zum Gespräch im Mahlwerk, dem neuen Café am Mönsheimer Marktplatz, wo es die „leckeren Drehnudeln gibt“, wie er sagt. Samstags holt er oft Brötchen in der Bäckerei. „Mit dem Fahrrad schaffe ich es von Wimsheim her in wenigen Minuten.“ Seit neun Jahren wohnt der 32-jährige Rutesheimer mit seiner Familie, zu der zwei Kleinkinder gehören, in der benachbarten Heckengäugemeinde, aus der seine Frau stammt.