Wahl in Mönsheim Michael Maurer wird Bürgermeister

Michael Maurer zeigt sich „stolz und überwältigt“. Er werde die Mönsheimer, von denen er viele kennengelernt habe, nicht enttäuschen. „Ich will verlässlich und bürgernah sein und die Zukunft von Mönsheim gestalten“, so Maurer, dem eine große Schar von Gratulanten die Hand schüttelt, unter ihnen auch Bürgermeister von Nachbargemeinden, etwa Mario Weisbrich aus Wimsheim und Michael Seiß aus Friolzheim. Er habe nicht mit einem solchen Ergebnis gerechnet, so Maurer. Er wolle bei Bürgermeister Fritsch eine Hospitation machen und hoffe auf breite Unterstützung im Gemeinderat. „Ich wünsche mir, dass die Leute offen auch mich zugehen.“