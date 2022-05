Bürgermeisterwahl in Mönsheim Michael Maurer will Ökologie und Ökonomie verbinden

Der im Landkreis Ludwigsburg aufgewachsene und heute in Stuttgart lebende Kandidat hat auch die Mönsheimer Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie umtreibt. Deswegen habe jeder Haushalt einen kleinen Fragebogen von ihm bekommen. „Die Rückmeldungen haben mir gezeigt, dass es Generationen übergreifende Themen gibt“, so Michael Maurer. Ob Unternehmen, Ehrenamtliche in Vereinen oder Eltern – alle würden sich mehr Kommunikation wünschen.

Keine Worthülsen fabrizieren, sondern konkret werden

Aus diesem Grund wolle er als Bürgermeister bereits gefasste Beschlüsse des Gemeinderats, beispielsweise zum Beitritt zur „Agenda 2030“ oder zur Schulentwicklung, nicht nur mit dem Gremium konkret umsetzen, sondern diese auch kommunizieren und transparent machen. Denn viele Themen würden eng miteinander zusammenhängen. Seiner Meinung nach müsse die Gemeinde „eine Art Vorbildfunktion“ haben, auch in Sachen Umweltschutz. „Ich bin fest davon überzeugt, dass man Ökologie und Ökonomie gut verbinden kann“, betont der junge Mann, der sich selbst dem bürgerlichen Lager zurechnet. Ihm sei wichtig, keine leeren Worthülsen zu fabrizieren, sondern konkret zu werden. Zum leidigen Thema Durchgangsverkehr fragt er: „Warum tun sich hier die Heckengäu-Gemeinden nicht zusammen und setzen ein Lkw-Fahrverbot durch?“

Wie seine beiden Mitbewerber um den Mönsheimer Bürgermeister-Posten hat Michael Maurer einen vertieften Blick in den Haushalt der Gemeinde geworfen, zitiert und kommentiert einzelne Positionen, die Pro-Kopf-Verschuldung etwa oder die Anschubfinanzierung für die Vorplanung für weiteren Hochwasserschutz. „Doch beim kommunalen Haushalt wird es immer um einen Kompromiss gehen“, so der Kandidat. „Wenn eine Idee gut ist, ist es mir egal, woher sie kommt“, meint er ganz pragmatisch. Er selbst stehe für eine werteorientierte Kommunalpolitik, aber der Kompromiss müsse über allem stehen. „Wir müssen hier schlussendlich alle an einem Strang ziehen“, ist Michael Maurer überzeugt.

Kandidatenvorstellung

Termin

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 22. Mai, statt. Die Gemeinde Mönsheim organisiert eine öffentliche Kandidatenvorstellung für Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Festhalle der Appenbergschule. Die Veranstaltung wird online übertragen, mehr dazu unter www.moensheim.de.

Ablauf

Jeder Bewerber hat 15 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Danach haben die Zuhörer Gelegenheit, Fragen zu stellen.