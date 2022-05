Michael Maurer hat die Überraschung des Abends perfekt gemacht: Der erst 25-jährige Stuttgarter hat als jüngster Kandidat gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit geholt. Er wird damit neuer Bürgermeister von Mönsheim. Viele, selbst aus dem Gemeinderat, hatten mit einem zweiten Wahlgang gerechnet. Schließlich war keiner der Kandidaten in Mönsheim vorher eine bekannte Größe, weder politisch noch ehrenamtlich. Alle drei sind mit den gleichen Voraussetzungen in den Wahlkampf gestartet, alle haben Anliegen wie Transparenz und Bürgernähe hervorgehoben. Dass es Michael Maurer gelungen ist, sich mit einem so deutlichen Abstand von den anderen beiden abzuheben, verlangt daher großen Respekt. Sein Einsatz im Wahlkampf und das intensive Einarbeiten in Mönsheimer Themen haben sich offenbar ausgezahlt. Sein junges Alter haben die Wähler ihm jedenfalls nicht zum Nachteil ausgelegt. Nun ist es an ihm, den geweckten Erwartungen „konkrete Politik“ folgen zu lassen statt „leerer Worthülsen“. Ganz so, wie er es im Wahlkampf versprochen hat.