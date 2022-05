Bürgermeisterwahl in Mönsheim Kandidat Paul Czerkies im Gespräch

„Ich bin ein Teamplayer, ich will nah an den Menschen sein.“ Das betont Paul Czerkies im Gespräch immer wieder. Der 38-Jährige hat als letzter der drei Bewerber um die Nachfolge des Bürgermeisters Thomas Fritsch, der nach drei Amtsperioden nicht mehr kandidiert, seinen Hut in den Ring geworfen. „Es ist das erste Mal, dass ich so einen Wahlkampf mitmache“, erzählt er.