Leonberger Blickwinkel Den Altkreis erwartet eine Verjüngung

Ein 25-jähriger Dienststellenleiter im Bezirksamt Feuerbach, ein 32-jähriger Sozialpädagoge beim Jugendamt und ein 38-jähriger Zollbeamter mit Erfahrung im Justizvollzugsdienst: Es ist eine bunte Mischung, die sich bei der Bürgermeisterwahl in Mönsheim auf dem Wahlzettel zusammengefunden hat. Am Sonntag wird dort der Nachfolger von Thomas Fritsch gewählt. Nicht nur hier zeigt die Bewerberliste: Die Zeiten, in der fast nur Menschen mit klassischer Verwaltungslaufbahn einen Bürgermeisterposten anstreben, sind vorbei.