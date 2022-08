Mehrweg-Geschirr in der Gastronomie Nachahmer dringend erwünscht

Der städtische Veranstaltungsmanager Nils Strassburg verzichtete in diesem Jahr auf Einweg-Lösungen und setzte stattdessen wiederverwendbare Plastikbecher ein. Nur noch die Speisen wurden in Papiertüten an die Gäste verteilt. Auch hierfür soll es voraussichtlich schon im nächsten Jahr grüne Lösungen geben. „Das Leonpalooza setzt sich zum Ziel, jedes Jahr noch nachhaltiger zu werden“, sagt Küster.

Sportverein setzt auf Mehrweggeschirr

Auch bei anderen Veranstaltungen der Stadtverwaltung werde immer versucht, Einwegbesteck- und Geschirr zu vermeiden und insbesondere auf Plastik zu verzichten. „Bei den Kinder- und Jugendtagen gab es für die teilnehmenden Vereine Auflagen, mit Pfandsystemen zu arbeiten. Außerdem wurde ein Geschirrmobil eingesetzt.“

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Wilder Müll in Leonberg Frühjahrsputzete in der winterlichen Stadt Trotz der wegen des Wintereinbruchs erschwerten Bedingungen kamen etliche Unentwegte zur Putzaktion der Stadt Leonberg – denn die Abfallsuche im Schnee wurde auch von einer Rodelpartie am Sprudlerberg begleitet.

Müllvermeidung lebt auch der SV Leonberg/Eltingen. Schon seit der Eröffnung der neuen Sportwelt in der Bruckenbachstraße vor etwa einem Jahr baut der SV auf Nachhaltigkeit in seinem Bistro-Treff. „Wir haben keine Wegwerfprodukte, sondern Becher mit einem Pfandsystem“, sagt Tobias Müller, der Geschäftsführer des SV Leonberg/Eltingen. Entweder die Mitglieder bringen ihren Becher wieder mit und dieser wird erneut mit einem Getränk gefüllt. Oder aber der gebrauchte wird abgegeben und gegen einen „frischen“ getauscht. Die gebrauchten werden vor Ort in einer Industriemaschine gespült. „Das System wird gut angenommen“, sagt Müller.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Weniger Müll in Leonberg Gastronomen setzen auf Mehrwegschalen In Lebensmittelgeschäften und Restaurants sollen Einwegverpackungen überflüssig werden. Die Resonanz der Kunden ist jedoch noch recht unterschiedlich.

Den Deckel müssen die Sportler übrigens kaufen. „Damit gewährleisten wir, dass das Ganze auch hygienisch ist“, sagt der SV-Geschäftsführer. Jetzt tüftelt das SV-Team auch an so genannten „Bowls“, hat hierfür auch schon Mehrwegschüsseln zur Probe angeschafft. Die Zutaten für diese Salatbox sollen aus eigenem Anbau vom heimischen Hofmarkt Querbeet in der Parkstraße geliefert werden. „Auch das ist Nachhaltigkeit, indem man auf lange Lieferwege verzichtet“, so Müller.

Gerlingen kämpft schon lange gegen Müll und Plastik

Keine Tüten, keine Kaffee-Pappbecher. In Gerlingen ist Heike Bischoff, die Vorsitzende des Stadtmarketingvereins „Mein Gerlingen“, das Thema „Müll und Plastik vermeiden – im Einzelhandel und in der Gastronomie“ schon im Jahr 2018 angegangen. „Das kommt gut an, wir haben einen runden Tisch gegründet mit Vertretern beispielsweise aus dem Jugendgemeinderat, aus Schulen oder Parteien und der Stadt.“

Und auch Gastronomen wurden mit ins Boot geholt. Denn, so sagt sie, „wenn mehr Müll als Essen produziert wird, steht das in keiner Relation“. Es sei letztendlich ein Prozess, Gastronomen zu begeistern und auch die Kunden zu motivieren, da mitzumachen. „Aber wir merken, dass die Bürgerschaft sehr umweltbewusst ist.“

Renninger Gastronomen sind überzeugt von Mehrweg-Behältnissen

Seit Beginn der Coronapandemie im März 2020 und den damit zusammenhängenden Lockdowns blieben viele Gaststätten leer. Abhol- und Lieferservices boomten. Das bedeutete auch Unmengen von Müll, wenn jedes Gericht nicht mehr auf Tellern serviert, sondern in Styropor oder Plastik verpackt wurde. Drei Renninger Gastronomen ¬ vom Südbahnhof Gleis 1 und 2, Gasthaus Lutz am Sportpark sowie Gasthaus Taube in Malms-heim – entschlossen sich zu einer Kooperation mit einem Stuttgarter Unternehmen, das sich auf Mehrweg-Behälter spezialisiert hat.

„Momentan liefern wir das Essen vorwiegend älteren Menschen aus, die nicht mehr so mobil sind“, sagt der Restaurantleiter Steffen Lutz. 20 Euro Pfand zahlen die Kunden anfangs, wenn das Essen dann geliefert wird, werden die gebrauchten Behälter dann im Null-Tausch wieder mitgenommen. „Und wenn kein Essen mehr geliefert werden soll, zahlen wir den Pfandbetrag wieder zurück.“ Steffen Lutz ist von diesem System überzeugt, bedauert es, dass nicht weitere Gastronomen in Renningen mitmachen.