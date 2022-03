Wettbewerb in Leonberg Wie kann der Müll in der Stadt weniger werden?

In wenigen Tagen steht in Leonberg wieder die Putzete an. Die ganze Stadt soll am Samstag, 2. April, zwischen 10 und 13 Uhr von wilden Müllablagerungen und allerlei Unrat befreit werden. Aber wie kann es gelingen, dass Leonberg dauerhaft sauber bleibt? Darüber hat sich die Lokale Agenda Gedanken gemacht und dieses Thema zu ihrem Schwerpunkt in diesem Jahr gemacht. Die Idee: Mit dem Wettbewerb „Wegwerfen – ade!“ sollen bis zum Herbst diverse Projekte zur Müllvermeidung angestoßen und nachhaltige Effekte erzielt werden.