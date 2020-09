„Vor diesem Hintergrund benötigen wir dringend Verstärkung, insbesondere für den Verkauf“, appelliert die Geschäftsführerin an Menschen, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen möchten und dabei freundlich mit den Kunden und kollegial in einem weltoffenen Team umgehen können. „Auch einiges an Standvermögen gehört dazu, denn wer verkauft und alle zwei Wochen einen halben Tag Verkaufsdienst hat, steht allein im Laden.“ Aber auch Mitarbeiter für Funktionsaufgaben, konkret für finanzielle Fragen, sucht der Eine-Welt-Laden, der vom Verein „Ökumenische Entwicklungs- und Handelsgesellschaft Dritte Welt“ getragen wird. „Wer interessiert ist, kann in den Weltladen am Marktplatz kommen und uns kennenlernen“, sagt Maria Zundel.