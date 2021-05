Leonbergs Erste Bürgermeisterin „Ich bin offen für einen vertrauensvollen Umgang“

Leonberg - Unsere Zeitung hat Josefa Schmid in den vergangenen Monaten intensiver als manch anderer gelesen. In Vorbereitung auf ihre Kandidatur hat sich die 47-Jährige genau auf die angestrebte Wirkungsstätte vorbereitet. Mit Erfolg: Am 4. Mai wird sie im Gemeinderat zur Ersten Bürgermeisterin gewählt.