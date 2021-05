Beigeordneten-Wahl in Leonberg Josefa Schmid setzt sich mit knapper Mehrheit durch

Leonberg - Josefa Schmid aus Niederbayern hat es geschafft. Der Leonberger Gemeinderat hat sie am Dienstagabend mit 17 Ja-Stimmen zur neuen Ersten Bürgermeisterin gewählt. 16 Stadträte waren gegen sie. Sie übernimmt die Dezernate Finanzen, Soziales und Ordnung. Möglicher Dienstantritt ist am 1. Juni. Schmid nahm die Wahl „in Demut“ an.