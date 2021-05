Beigeordnetenwahl in Leonberg Das Wahl-Drama hat endlich ein Ende

Die Karten werden neu gemischt

Doch dann kam alles anders. Zwei ihrer Mitbewerber sagten kurzfristig ab, nur die Kandidatin aus Niederbayern blieb übrig. Zu wenig Auswahl, meinten die Grünen und forderten eine dritte Ausschreibung der Bürgermeisterposition. Doch die Mehrheit im Gemeinderat blieb beim geplanten Wahltermin am 13. April. Just an diesem Tag klagte eine Leonbergerin beim Verwaltungsgericht gegen die Wahl: Sie fühle sich benachteiligt. In weiten Teilen des Gemeinderates herrschte blankes Entsetzen. Es wurde gar gemutmaßt, nicht alles ginge mit rechten Dingen zu.

In der vergangenen Woche die erlösende Nachricht des Verwaltungsgerichtes: Der Antrag der Klägerin wurde abgewiesen. Die verschobene Wahl konnte wie geplant am 4. Mai stattfinden. Doch nicht wenige im Gemeinderat misstrauen dem Frieden: Platzt am Ende doch noch eine juristische Bombe?

Josefa Schmid kämpft für den „Traumjob“

Die Kleidungsordnung des Oberbürgermeisters am Dienstagabend ist das erste Indiz dafür, dass alles nach Plan läuft. Martin Georg Cohn trägt entgegen seiner Gepflogenheiten eine Krawatte: ein besonderer Anlass. Er beginnt überpünktlich. Schon um 18.59 Uhr eröffnet der OB die Sitzung und versichert sogleich, dass die Wahl stattfinden werde, der er einen „guten Verlauf“ wünscht.

Josefa Schmid, die bereits bei der ersten Wahlrunde im November mit einer originellen Vorstellung punktete, hat sich erneut sehr viel Mühe mit ihrer Präsentation gegeben. Die stellvertretende Leiterin des Bundesamtes für Migration für Niederbayern war in den vergangenen Wochen mehrfach nach Leonberg gekommen, hatte sich bei den Fraktionen vorgestellt und deren Präferenzen erfragt.

Josefa Schmid will ihr neues Amt „mit Herzblut“ ausführen. Foto: Simon Granville

Ein „Traumjob“ ist für sie die Position der Ersten Bürgermeisterin mit den Dezernaten Finanzen, Soziales und Ordnung. Sie will sparen, aber mit der konsequenten Nutzung von Bundes- und Landeszuschüssen dennoch Gestaltungsspielräume ermöglichen. Den Stadträten verspricht die FDP-Politikerin Überparteilichkeit und einen konstruktiven Dialog, „in dem Zuhören und Verstehen selbstverständlich ist“. Dem Oberbürgermeister, der sich in den vergangenen Wochen nicht eben als ihr Fürsprecher hervorgetan hatte, will sie „eine verlässliche Partnerin in allen Fragen der Stadtverwaltung“ sein und ihren kreativen Geist einbringen.

Schmid freut sich auf Herausforderungen

Der Gemeinderat reagiert mit wohlwollendem Klopfapplaus. Dann gibt es die Gelegenheit zum Nachfragen. Ronald Ziegler von den Grünen spricht Schmids Tätigkeit als Interimsleiterin des Bundesamtes für Migration in Bremen an. Dort hatte sie die Zahl von mehr als 2000 bearbeiteten Asylanträgen bemängelt. Tatsächlich unkorrekt war offenbar aber nur ein Bruchteil davon.

„Es war meine Pflicht, mögliche Unregelmäßigkeiten zu melden“, erklärt Schmid. Für ihre Feststellung, dass es „in Leonberg andere Aufgaben gibt“, erhält sie im Gremium Applaus.

Christa Weiß (SPD) will wissen, ob Schmids Funktion als ehrenamtliche Bürgermeisterin im kleinen Kollnburg mit den Aufgaben in Leonberg vergleichbar seien. Die Strukturen seien ähnlich, antwortet Josefa Schmid. „Leonberg ist natürlich viel größer. Das ist ja die Herausforderung.“ So geht das eine Weile hin und her, die Kandidatin bleibt stets sachlich.

Eine sehr knappe Entscheidung

19.36 Uhr: Der OB eröffnet die geheime Wahl. Die Stadträte gehen in Kabinen. Sieben Minuten später die Entscheidung. Martin Georg Cohn überreicht der künftigen Kollegin einen Blumenstrauß.