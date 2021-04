Im Gemeinderat herrschte am Dienstagabend bei einigen Fraktionen Fassungslosigkeit. In Anwesenheit der aus Niederbayern angereisten Kandidatin Josefa Schmid, der einzig verbliebenen Kandidatin, sprach der FDP-Fraktionschef Dieter Maurmaier wohl vielen aus dem Herzen, als er sagte: „Ich habe in 22 Jahren Gemeinderatsarbeit so etwas noch nicht erlebt.“ Für Dirk Jeutter (CDU) ist die Last-Minute-Verschiebung „schlicht ein Skandal, der die Frage aufwirft, ob so durch die Hintertür eine Neuausschreibung durchgesetzt werden soll.“