Leonberger Blickwinkel Postareal – das Machbare muss gemacht werden

Leonberg - Stadtentwicklung ist ein sensibles Feld. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen, was ein Zentrum ausmacht, zu konträr die Ansichten, welche Art von Infrastruktur dem Handel wirklich hilft. Das war schon in den Siebzigern so, als die Fußgängerzonen aufkamen, und hat sich bis heute nicht wirklich verändert.