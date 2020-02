Leonberg Na also: In der Stadtentwicklung tut sich was

Was war geschehen? Die Kreissparkasse will an der Ecke Grabenstraße/Stuttgarter Straße ein neues Direktionsgebäude und vier Häuser mit 70 Wohnungen, ein Viertel davon sozial gefördert, errichten. Die Grünen aber stören sich an der fünften Etage, die für eines der vier Wohnhäuser vorgesehen ist. Die Freien Wähler bemängeln, dass für die Sozialwohnungen nur jeweils einer statt der sonst üblichen anderthalb Parkplätze vorgesehen ist. Beide Fraktionen stimmten gegen das Projekt und hatten so eine hauchdünne Mehrheit.