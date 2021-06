Leonberger Stadtentwicklung Bei der Stadt für morgen macht Leonberg Tempo

Leonberg - Gleich an zwei Stellen soll mit der Umgestaltung der Leonberger Innenstadt sehr schnell begonnen werden: an der Kreuzung Römerstraße/Poststraße, dort wo Bosch gerade sein Entwicklungszentrum für autonomes Fahren mit einem imposanten Neubau erweitert. Außerdem in der Eltinger Straße zwischen Seestraße und Lindenstraße.