Finanzen in Korntal-Münchingen Eine Stadt braucht Geld

Noak sagt weiter, die Kosten für die ersten Bauabschnitte können noch über Barvermögen finanziert werden. Von 2024 bis 2026 verschärfe sich die Lage aber deutlich, der jährliche Verlust wachse auf bis zu 2,9 Millionen Euro. Weil die Einnahmen des Ergebnishaushaltes dann zu gering seien, um die laufenden Ausgaben zu decken, müsse die Stadt an ihre Rücklagen. „Wir leben dann vom Ersparten“, sagt Alexander Noak. Die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erfolge nach den Prognosen von 2025 an nur noch über Fremdkapital. „Investiv stehen mittelfristig beeindruckende 70 Millionen Euro auf dem Plan“, sagt Noak und meint damit zusätzlich die Kosten für die Generalsanierung der Sporthalle Münchingen oder den innerstädtischen Anschluss an die B 10. Unterm Strich dürfte der Schuldenstand bis zum Jahr 2027 um 17 auf 21,6 Millionen Euro steigen. Jeder Bürger hätte damit rund 1000 Euro Schulden. Für Ende nächsten Jahres erwartet die Stadt 289 Euro pro Kopf.

Ansiedlung von mehr Gewerbe

Was tun? „Die Stadt braucht höhere Einnahmen“, sagt Alexander Noak. Allerdings seien höhere Steuern und Gebühren keine Option. Die Wirtschaft befinde sich in der Rezession, und auch den Bürgern sei in der derzeitigen Situation mit einer historisch hohen Inflation nicht noch mehr zuzumuten. „Die einzige Möglichkeit erkenne ich in der Ansiedlung neuer, leistungsstarker Gewerbebetriebe“, sagt der Erste Beigeordnete. Höchste Priorität hätten der regionale Gewerbeschwerpunkt nördlich von Müllerheim und die Erweiterung des Areals Nördlich Kornwestheimer Straße. Zugleich gelte es, das Potenzial im Bestand auszuschöpfen.

Alexander Noak betont, über Sparmaßnahmen und Reduzierungen allein werde Korntal-Münchingen keinen nachhaltigen Erfolg erzielen. Ein Fehler wäre es aus seiner Sicht, „unsere gemeinschaftsstärkenden Vereins-, Kultur- und Freizeitstrukturen so sehr zu beschneiden, dass nicht mehr als der schiere Verwaltungsapparat einer Stadt übrig bleibt“. Denn: „Ohne diese Angebote in unserer Stadt sähen wir beim Blick in den Spiegel doch sehr traurig aus.“