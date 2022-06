Bauprojekt in Korntal-West Über die Kita kommt eine Demenz-WG

Für die erste Demenz-WG in der Stadt spricht einiges, die Kommune sieht großen Bedarf. Mangels Zahlen für demenziell erkrankte Personen stützt sich die Verwaltung auf die Annahme, dass rund sieben bis neun Prozent der Menschen über 65 statistisch an einer Demenz leiden. „Für das Stadtgebiet Korntal wären dies heute circa 97 bis 125 Personen.“ In zehn Jahren könnten dies gemäß der durch das statistische Landesamt prognostizierten demografischen Entwicklung bereits 120 bis 156 Betroffene sein.