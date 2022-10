Natur- und Waldkindergärten Gefragte Open-Air-Betreuung

Diskussion über die Gleichbehandlung

So entspann sich eine Diskussion über die Gleichbehandlung von freien Trägern. Der Fraktionschef der CDU, Oliver Nauth, sagte, er könne die bessere finanzielle Stellung der Diakonie nicht nachvollziehen. Er forderte, die Stadtverwaltung möge sich des Themas Gleichbehandlung der freien Träger prüfend annehmen und Transparenz schaffen. Das versprach der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos).

Die Korntal-Münchinger Verwaltung hatte außerdem dargelegt, die Bedingung der Diakonie, dass die Stadt den Invest von rund 170 000 Euro samt Betriebskosten komplett übernimmt, sei akzeptabel. Man habe schon in der Vergangenheit bei zusätzlichen Engagements kirchlicher Träger identische Forderungen akzeptiert.

Weniger Anmeldungen in Hemmingen als gedacht

Startschwierigkeiten anderer Art erlebte Hemmingen. Trotz Interesses an der neuen Naturkita Buschpfad für Kinder ab drei lagen vor der Eröffnung im Herbst gerade mal fünf Anmeldungen vor. Daher bot die Gemeinde auch auswärtigen Kindern Plätze an. Jetzt ist alles anders. „Der Start hat sehr gut begonnen, die Kinder leben sich gut ein“, berichtet der Rathaussprecher David Rohnert.

Derzeit betreuen vier Erzieherinnen in Teilzeit zwölf Kinder, davon sieben von auswärts. Weitere Kinder – momentan sind 20 angemeldet – werden laut Rohnert jeden Monat aufgenommen, sobald sie das entsprechende Alter erreicht haben. Voll sei die Gruppe im August 2023. Weitere Plätze gebe es dann erst wieder im Oktober 2025. „Aktuell müssen wir vielen Familien absagen“, bedauert Rohnert. Auch würden ab Dezember nur noch Kinder aus Hemmingen aufgenommen.

Gerlingen zieht nach

Über die „zögerlichen Anmeldungen“ bleibt der Gemeinde nur zu spekulieren. Rohnert sagt, vielleicht wollten die Familien warten, wann tatsächlich mit dem Start zu rechnen sei. „Ein Neustart ist ja oft mit Verzögerungen verbunden.“ In der Planungsphase habe es von Eltern ein breites Interesse gegeben.

„Allerdings sind die Kinder der Eltern, die Interesse bekundet haben, in der Zeit der Realisierung älter geworden und kamen dann nicht mehr für den Kindergarten in Frage oder hatten sich bereits in einer anderen Einrichtung ‚eingelebt’“. Die aktuelle Nachfrage zeige aber, dass das Angebot mittlerweile sehr gut wahrgenommen werde.

In Ditzingen gibt es einen Waldkindergarten sowie einen Natur- und Tierkindergarten. Gerlingen zieht bald nach: Die Stadt plant auf dem Gelände der Grimmler Alm nächstes Jahr einen Naturkindergarten.