Ditzingen Stadtbahn bis zum Bahnhof realistisch

Sind die Kitas gebaut, ist offen, ob sie angesichts des Erziehermangels nach jetzigem Stand wie geplant betrieben werden können. Makurath weiß um das Dilemma. Eine Alternative gibt es für ihn dennoch nicht. Wegen der Fehlsteuerung im Land keine Wohnbaugebiete auszuweisen, löse in der Region Stuttgart keine Probleme, sagt er. Er sieht vielmehr das Land in der Pflicht.

Stadt plant teilweise eine Neuausrichtung

Wegen des Personalmangels will das Land mit einer Ausnahmeregelung zwei Kinder mehr pro Kita-Gruppe zulassen. Die Ausnahme soll aber auf das laufende Kindergartenjahr beschränkt sein, was Makurath kritisiert. „Wir führen auf einem Niveau Diskussionen, das hinterfragt werden muss.“

In dieser Situation alternativ Wohngebiete gar nicht erst auszuweisen, ist für ihn keine Option – wolle man einerseits „unnötige Mobilität begrenzen“ und andererseits die Sozialstruktur der Stadt stärken. Das Ziel sei es, „Menschen im Ort zu halten“. Der Gemeinderat hat mit dem „Masterplan Wohnen“ bereits Ziele zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums formuliert. Unter anderem um den Mietwohnungsmarkt mitsteuern zu können, soll die Verwaltung an dieser Stelle aufgestockt werden. Makurath nennt es eine „neue strategische Weichenstellung“. Der Wohnungsknappheit insgesamt wird dies nur bedingt entgegenwirken. Die Pendlerströme werden bleiben. Die Zahl der Einpendler ist seit langem größer als die der aktuell 8000 Auspendler.

Auch vor diesem Hintergrund will die Stadt die Mobilitätswende vorantreiben. Schon seit Langem sind die Ditzinger in Diskussionen um eine Verlängerung der SSB nach Ditzingen. Die SSB plant eine neue Linie von Stuttgart-Hausen nach Ditzingen. Bisher ist eine Streckenführung bis ins Ditzinger Gewerbegebiet geplant.

Nach neuesten Erkenntnissen ist auch eine Weiterführung bis zum Ditzinger Bahnhof wirtschaftlich. Die Wirtschaftlichkeit ist die Voraussetzung für eine staatliche Förderung. Sie macht das Projekt für die Ditzinger überhaupt erst möglich.

Die Haltung der Verwaltung ist klar

In fünf, sechs Jahren könnte die Stadtbahn nach ersten Überlegungen am Bahnhof halten. Noch ist es allerdings nicht soweit. Und noch ist das Projekt im Haushalt 2024 gar nicht enthalten. Makurath lässt keinen Zweifel daran, was er von dem Plan hält. „Das sind Projekte, die die Stadt nach vorne bringen können.“ In den Haushaltsberatungen wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob der Gemeinderat das genauso sieht – und investiert.