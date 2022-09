Vorzeige-Projekt in Korntal-Münchingen Dem Ökopark wird der Boden bereitet

Unternehmen wollen nachhaltig sein

Zudem zeige sich immer mehr, dass auch Unternehmen mit ihren Investitionen Nachhaltigkeitskriterien genügen wollen – das heiße, die mit den Baumaßnahmen zwangsläufig verbundenen Eingriffe möglichst gering halten beziehungsweise entsprechend kompensieren möchten und auch den Betrieb zum Beispiel besonders energieeffizient abwickeln wollen. „Für eine Region mit zahlreichen Konflikten etwa zwischen Freiraumnutzung und Siedlungserweiterung und natürlich auch einem entsprechend hohen Energiebedarf ist das ein zielführender Ansatz“, sagt Thomas Kiwitt weiter zum geplanten nachhaltigen Gewerbegebiet.

Der VRS-Planer ist überzeugt davon, dass sich auch ein so ehrgeiziges Projekt wie der Ökopark umsetzen lässt. Schließlich sei die Region einer der innovativsten und erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte auch im europäischen Vergleich. Zwar erweise sich bereits die Entwicklung konventioneller Vorhaben mitunter als komplexes Unterfangen, jedoch habe die Kommune schon bei anderen Vorhaben gezeigt, dass sie auch große Herausforderungen erfolgreich bewältigen könne. Thomas Kiwitt formuliert es so: „In der Champions-League zu spielen, erfordert Professionalität und auch etwas Mut – in Korntal-Münchingen findet man beides.“

Auch in Schwieberdingen ist der Grunderwerb die große Herausforderung

Der Macher

Wolfgang Frey, Jahrgang 1960, ist Architekt, Stadtplaner und Visionär für die ganzheitliche Nachhaltigkeit, die umweltfreundliche und gesellschaftsorientierte Ideen vereint. Von 1981 bis 1987 studiert er Architektur in Berlin. Danach übernimmt er das Architekturbüro Frey seines Vaters. Das 1959 gegründete Büro hat sich dem nachhaltigen Bauen und der ganzheitlichen Stadtentwicklung verpflichtet und schon 1972 in eigenen Modellprojekten erste Solaranlagen realisiert. 1998 baut Frey sein erstes Passivhaus, wobei er ausschließlich regenerative Materialien nutzt. Heute ist die Frey-Gruppe als Investor, Projektentwickler, Immobilienverwalter und Architekturbüro international tätig.

Der Nachbar Schwieberdingen plant nahe des Bosch-Standorts ein interkommunales Gewerbegebiet von 23 Hektar – im Verbund mit Hemmingen, Markgröningen und Ditzingen. Auch bei diesem Vorhaben ist der Grunderwerb die große Herausforderung, der viel Zeit in Anspruch nimmt. „Die intensiven Gespräche mit den mehr als 100 Eigentümern und Erbengemeinschaften werden weiterhin mit hoher Priorität durchgeführt“, sagt Schwieberdingens Bürgermeister Nico Lauxmann (CDU). Eine Vielzahl von Sachverhalten wie Preisvorstellungen und steuerrechtliche Vorgaben seien Themen der Verhandlungen. Über den aktuellen Stand erfährt „in Kürze“ der Gemeinderat, der dann auch den weiteren Weg festlegt. „Ob der regionale Gewerbeschwerpunkt realisiert werden kann – was weiterhin die Zielsetzung des interkommunalen Verbundes ist – ist abhängig von den notwendigen Einigungen bezüglich eines Eigentumserwerbs“, so Lauxmann.