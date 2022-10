Bürgermeisterwahl in Korntal-Münchingen Warum Joachim Wolf nicht mehr antritt

Der 7. Juli 2023 wird es sein, Joachim Wolfs letzter Arbeitstag im Rathaus. Noch steht nicht mal fest, wann genau nächstes Jahr die Bürgermeisterwahl in Korntal-Münchingen ist, doch für den Rathauschef ist nun klar, dass er am Wahlsonntag nicht als Kandidat auftritt, sondern als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Am Donnerstagabend, am Ende der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, gab der 63-Jährige bekannt, dass er sein Amt abgibt. „Ich habe mich entschieden, nicht mehr zu kandidieren“, sagte Joachim Wolf. Damit verkünde er öffentlich, „was die meisten von Ihnen ja schon wissen“.