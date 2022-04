Umstrittenes Projekt in Korntal-Münchingen Ein Blick auf die neue Mehrzweckhalle

Der Gemeinderat hat das letzte Wort

Als sich der Gemeinderat im Jahr 2020 per Beschluss für die Variante Neubau Mehrzweckhalle und Sanierung Sporthalle am Freizeitbad entschied, wurden die Kosten grob auf insgesamt 18,7 Millionen Euro geschätzt. Zuletzt – im November – ging die Stadtverwaltung von fast 21 Millionen Euro aus, inklusive einer Sicherheit für Unvorhergesehenes und einer Preissteigerung. Die Summe bereitet sowohl den Stadträten als auch den Bürgerinnen und Bürgern Bauchweh. Generell ist die beschlossene Variante nach wie vor umstritten in der Stadt.