Am Sonntag, 3. Juli, ist Bürgermeisterwahl in Weissach. Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, dann werden die Stimmen ausgezählt. Erhält einer der Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen, ist er der neue Bürgermeister von Weissach. Kommt kein Bewerber auf die absolute Mehrheit, gibt es am 24. Juli einen zweiten Wahlgang. Wir halten Euch auf dem Laufenden.