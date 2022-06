Bürgermeisterwahl in Weissach Ralf Ulrich will den Mittelstand stärken

Die Menschen müssen sich wohlfühlen

Und den gilt es zu nutzen. Die Menschen, die durch den Ort fahren, will der selbstständige Gartenbaumeister durch eine gute Aufenthalts- und Lebensqualität halten. „Wenn man kein Umfeld schafft, in dem sich die Leute wohlfühlen, dann will hier auch keiner leben, geschweige denn arbeiten“, so der Kandidat. „Ich möchte doch auch am Wochenende in der nahen Umgebung die Möglichkeit haben, mich zu erholen.“ In den vergangenen Jahren sei das in Weissach vernachlässigt worden.