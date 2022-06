LKZ-Talk zur Weissacher Bürgermeisterwahl Einer denkt schon an die zweite Amtszeit

Wie lässt sich die Zusammenarbeit mit Erziehern und Eltern in Weissach verbessern? Sollte die Strohgäubahn reaktiviert werden? Und wer würde den amtierenden Bürgermeister, Daniel Töpfer, für seine Beteiligung an der Greensill-Affäre nachträglich noch belangen wollen? Diesen und anderen Fragen haben sich die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Weissach beim Zeitungs-Talk, launig moderiert von unserem Redaktionsleiter Thomas Slotwinski, gestellt. Gut 250 Besucher verfolgten den Abend in der Strudelbachhalle und die Antworten von Helmut Epple, Pierre Michael, Jens Millow und Ralf Ulrich.