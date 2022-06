Lesen Sie auch 1 Bilder Video Bürgermeisterwahl in Weissach Vier Kandidaten wollen es wissen Für die Bürgermeisterwahl im Juli gibt es neben den drei bekannten Kandidaten noch eine Überraschung.

Klar wird bei der Fragerunde aber auch, welche Kandidaten bei dieser Wahl am gefragtesten sind: Während einige sich an alle vier Anwärter richten, geht ein Gros der Fragen an Pierre Michael und Jens Millow. Ralf Ulrich bringt auf Nachfrage zwar auch die ein oder andere gute Idee mit, fokussiert sich mit seinen Antworten aber meist auf das immer gleiche, ganzheitliche Grundkonzept – Infrastruktur und Mittelstand stärken, um den Ort attraktiver zu machen. „Man muss die Umgebung fördern, damit sich die jungen Leute, die hier Arbeitsplätze belegen, auch wohlfühlen.“

Strohgäubahn, Personal im Rathaus und Einzelhandel sind Thema

Michael und Millow sind sich unterdes zwar im Groben oft einig, verfolgen im Detail aber andere Ansätze. Beide sind sich etwa der prekären Personallage im Rathaus bewusst, Michael fordert jedoch als einziger Kandidat das Wiedereinführen eines Personalrats. Auch in Sachen ÖPNV ist man sich einig, will sich für Busverbindungen und Radwege stark machen. Während das Weissacher Gemeinderatsmitglied aber „mit Fantasie und Herzblut“ nach Lösungen suchen will, um die Strohgäubahn zu reaktivieren, ist sein Konkurrent aus Löchgau skeptischer. „Die Idee hat Charme“, gesteht Millow. Die vielen Schleifen der Strecken seien aber auch mit viel Aufwand verbunden.

Dass man den Einzelhandel in den Ortsmitten stärken will, darüber sind sich die Teilnehmer weitestgehend einig. Nur Epple schert hier aus: „Man kann nur stärken, was lebensfähig ist“, sagt er. Auf die Frage, wie man die Vereine unterstützen will, fordert er einen Vereinsbeauftragten im Rathaus – ei Vorschlag, dem Jens Millow gleich gegensteuert. „Ich will der Ansprechpartner für die Vereine sein.“ Unterstützungspotenzial sieht er bei den Raummieten. Es sei eine Weissacher Spezialität, dass die Gemeinde hier Gebühren für Vereine erhebe.

Und nicht zuletzt werden auch Aufenthaltsorte für Jugendliche Thema an diesem Abend. Millow schlägt längere Öffnungszeiten des Jugendhauses vor, Michael setzt zudem anders an und wünscht sich einen Jugendgemeinderat. „Die Jugendlichen wissen selbst am besten, was sie brauchen.“