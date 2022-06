Kandidat Pierre Michael Bürgermeister? Nur in Weissach

Kritische Fragen wurden nicht immer gern gehört

Was Pierre Michael an Verwaltungserfahrung fehlt, bringt er dafür in Ortskenntnis mit. Als Bürger der Gemeinde schreibt er sich eine große Identifikation mit Weissach zu. Und auch seine Tätigkeit im Gemeinderat zählt er als Pluspunkt. „Ich brauche keine Einarbeitungszeit“, so Michael. „Ich kenne die Details bei kommunalpolitischen Themen, ich kenne die einzelnen Gemeinderäte und habe ein gutes Gespür für die Stimmung im Gemeinderat.“ Und, so sagt er: „Ich weiß, was ich als Bürgermeister zu tun habe, um die konstruktive Atmosphäre im Gemeinderat wiederherzustellen.“