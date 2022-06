Bürgermeisterwahl in Weissach Vier Kandidaten wollen es wissen

Jens Millow will gutes Team im Rathaus

Von ähnlichen Rückmeldungen aus der Bürgerschaft berichtet auch Jens Millow, der aktuell als Haupt- und Ordnungsamtsleiter in Löchgau tätig ist. „Die Vereine wünschen sich mehr Unterstützung“, sagt er. Wie sein Konkurrent Michael setzt er deshalb im Moment auch auf den Austausch mit den Vereinen. Auch beklagen würden die Bürger, dass im Rathaus aktuell einige Stellen unbesetzt sind und Auskunft oft erst nach Rückfrage gegeben wird. Hier müsse Abhilfe geschaffen werden. „Ohne ein gutes Team kann man für die Gemeinde wenig reißen“, sagt Millow.

Epple darf trotz Vorstrafen

Außerdem für die Wahl beworben hat sich Ralf Ulrich, Jahrgang 1964, der als selbstständiger Gartenbaumeister in Weissach tätig ist. Er ergänzt die Liste der drei bereits bekannten Anwärter. Die Bewerbung von Helmut Epple, der bereits bei einigen Bürgermeisterwahlen im Altkreis und zuletzt 2020 in Weil der Stadt kandidiert hatte, wurde ebenfalls vom Gemeindewahlausschuss zugelassen. In den vergangenen Jahren musste Epple unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung vor Gericht. Zuletzt hatte ihn ein Richter des Amtsgerichtes in Leonberg wegen Hausfriedensbruch zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Weil Epple jedoch in Berufung ging und das Urteil deshalb noch nicht rechtskräftig ist, wurde seine Kandidatur in Weissach zugelassen.