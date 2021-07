Prozess am Amtsgericht Leonberg Helmut Epple droht nun doch Gefängnis

Die Verurteilung wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung geschah wegen mehrerer Pfeffersprayattacken aus den Jahren 2015 und 2016. Die Gerichte hatten es als erwiesen angesehen, dass Epple das Tierabwehrspray zu Unrecht eingesetzt hatte, als er Menschen bei – seiner Meinung nach – rechtswidrigem Verhalten mit seinem Smartphone fotografiert oder gefilmt hatte und diese sich dagegen wehrten.

Einmal war er in Konflikt mit einem Hundehalter geraten, der seine Vierbeiner in einem dafür vorgesehenen Bereich nicht angeleint hatte. Zweimal war es am Bahnhof Leonberg zu Streitigkeiten gekommen, als der 63-Jährige dort einen Jugendlichen auf dem Fahrrad und eine Mutter auf einem Elektro-Scooter fotografiert hatte.

Zudem hatte Helmut Epple in einem Linienbus Pfefferspray versprüht und dabei sieben Personen verletzt, als er sich von einem angetrunkenen Mann bedroht gefühlt hatte.