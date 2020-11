Weissach/Stuttgart Landgericht verhängt Bewährungsstrafe gegen Helmut Epple

Angeklagt gewesen waren sogar 16 Fälle, in drei Punkten wurde Epple freigesprochen. In der Berufungsverhandlung ging es nur noch um die fünf schwersten Tatvorwürfe, die restlichen acht waren eingestellt worden. Und auch vor dem Landgericht wurde Epple, der in den vergangenen Jahren bei den Bürgermeisterwahlen in Weissach, Renningen, Rutesheim und zuletzt Weil der Stadt kandidiert hatte und gegen die Wahlergebnisse teilweise geklagt hat, in einem Punkt freigesprochen. In vier Fällen wurde er jedoch für schuldig befunden.