Weil der Stadt Helmut Epple klagt gegen die Bürgermeisterwahl

Weil der Stadt - Helmut Epple, der unterlegene Bewerber um den Bürgermeister-Posten in Weil der Stadt, legt Klage gegen die Wahl beim Verwaltungsgericht Stuttgart ein. Am Donnerstag habe er die Klageschrift eingereicht, berichtet Epple unserer Zeitung.

Damit ist klar: Am 2. November wird es in Weil der Stadt keine große Amtseinführung für den neuen Bürgermeister Christian Walter geben. Bis über die Klage entschieden ist, ist Walter lediglich „Amtsverweser“, wie es in der Gemeindeordnung offiziell heißt. Er trägt damit den Titel Bürgermeister, hat aber noch nicht alle Rechte. Zum Beispiel darf der Amtsverweser nicht im Gemeinderat abstimmen.