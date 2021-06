Oberbürgermeisterwahl Töpfer darf offiziell in Esslingen kandidieren

Die Bewerbung des Weissacher Bürgermeisters Daniel Töpfer um den Posten des Oberbürgermeisters in Esslingen ist am Dienstag vom Gemeindewahlausschuss zugelassen worden. Damit zieht der 32-jährige CDU-Politiker nun ganz offiziell in den Wahlkampf. Konkurrenz bekommt Töpfer von vier Kandidaten und einer Kandidatin, die wie der Weissacher Bürgermeister bereits vor Zulassung durch den Gemeindewahlausschuss öffentlich über eine Kandidatur in Esslingen gesprochen hatten. Drei weitere Bewerbungen lehnte der Ausschuss ab, weil nicht alle Unterlagen beziehungsweise die nötigen 100 Unterschriften Esslinger Wahlberechtigter eingereicht wurden. Eine weitere Kandidatin hatte kurz vor dem Ablaufen der Frist am Montagabend ihre Bewerbung zurückgezogen.