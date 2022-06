Ortsmitte Weissach Hochwasserschutz bremst „Jahrhundertprojekt“ aus

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Finanzplan für 2021 Weissach lebt weit über seine Verhältnisse Düstere Wolken am Finanzhimmel: Der Haushaltsplan 2021 weist ein Minus von mehr als 14 Millionen Euro aus.

Unter anderem sollten die Planer in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Böblingen die Frage klären, wie ein angedachter Wasserlauf zur Verschönerung der Ortsmitte konkret realisiert werden könnte. In diesem Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit einer Offenlegung des Strudelbachs in Erwägung gezogen. Zudem wurde die Planung einer Tiefgarage, die für die Gesamtkonzeption von großer Bedeutung ist, auf dem Hintergrund des Hochwasserschutzes einer näheren Betrachtung unterzogen. Zur Erinnerung: Zuletzt war es im Juni 2021 nach einem heftigen Hagelgewitter in der Gemeinde zu Überflutungen gekommen, weil die Kanalisation die auftretenden Wassermassen nicht mehr fassen konnte.