Wohnungsbau in Weissach Der Quadratmeter kostet neun Euro Miete

Vergabekriterien sowohl bei Eigentums- als auch Mietwohnungen gibt es nicht – „wer zuerst kommt, malt zuerst“, erklärt Klaus Birkner. Bürger aus Weissach bekommen keinen pauschalen Vorrang. Der WWG-Geschäftsführer betont aber auch, dass ein Großteil der Nachfrage ohnehin aus der Gemeinde selbst kommt. Der Bürgermeister spricht von insgesamt 25 konkreten Anfragen auf eine Wohnung. „Daran sieht man, wie hoch der Bedarf ist.“

Der Mangel an Wohn- und Bauplätzen ist in Weissach kein neues Thema. Im Zuge des Bürgerentscheids zum Neubaugebiet „Am Graben“ etwa berichtete die Gemeindeverwaltung von 700 Interessenten auf der Warteliste für Bauplätze. Das neue Wohngebäude der WWG löse das Problem nur im Ansatz, glaubt Daniel Töpfer. „Ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Dass es mehr Wohnraum in Weissach und Flacht braucht, sagt auch Klaus Birkner. „Man muss Möglichkeiten für Leute schaffen, die hier bleiben wollen.“ Mit neuen Gebäuden wie in der Flachter Straße könne man sicherlich einen Beitrag leisten. Trotzdem: Der Mix macht es, sagt der WWG-Geschäftsführer. „In Kombination mit allen anderen, die im Bausektor investieren.“

Nächstes Bauprojekt steht kurz bevor

Mehr bauen? Würde man gerne, wenn man könnte, so Daniel Töpfer. Das sei aber eine Frage der verfügbaren Grundstücke, von Kapazitäten innerhalb des Unternehmens und von Ressourcen. Aktuell gehe man mit jedem fast fertiggestellten Objekt ein neues Bauprojekt an. Das nächste ist deshalb schon in der Pipeline: In der Kirchbergstraße soll ein Gebäude mit 15 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern entstehen. Der Bau soll laut Wohnbau Weissach im kommenden Frühjahr beginnen.