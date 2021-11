Weissach Neue Ortsmitte: Jetzt kommt der Feinschliff

Verkehrsführung mit Einbahnstraßen schwierig

Auch an anderen Punkten des Siegerentwurfs gibt es nach Ansicht des Gemeinderats Überarbeitungsbedarf. So soll die vorgeschlagene Größe für ein neues Gebäude mit Geschäften östlich des dann neuen Marktplatzes überprüft werden. Das gleiche gilt für ein angedachtes Mehrgenerationenhaus, das allerdings wie eine Klammer um das historische Rathaus wirke, so die Kritik an dem voluminösen Baukörper.