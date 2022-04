Gefahren und Risiken erkennen Kommunen wappnen sich gegen Starkregen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Hochwasserschutz in Renningen ist immer noch nicht fertig

Von der Förderung, die das Land den Kommunen für das Einführen des Starkregenrisikomanagements in Aussicht stellt, will auch Weil der Stadt profitieren. Dort hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls beschlossen, das Risiko durch Starkregen von einem Büro analysieren zu lassen. Rund 113 000 Euro kostet das die Keplerstadt, von denen aber etwa 80 000 Euro bezuschusst werden. Auch Weissach hatte mit Gemeinderatsbeschluss bereits im November 2019 eine entsprechende Risikoanalyse in Auftrag gegeben.

Wohin fließt das Wasser?

Die Stadt Rutesheim hat das Ingenieurbüro Winkler und Partner aus Stuttgart für rund 45 500 Euro beauftragt, einen Förderantrag und ein kommunales Starkregenrisikomanagement zu erstellen. Gemäß der Förderrichtlinie kann eine Studie mit 70 Prozent gefördert werden. In dieser wird berechnet, welche Gefährdung durch Starkregen besteht und es werden Gefahrenkarten erstellt. Ausgegangen wird hierbei von drei Szenarien: selten – das heißt Regen mit 40 Litern in der Stunde, außergewöhnlich – das bedeutet 50 Liter in der Stunde sowie extrem – bei mehr als 128 Liter Wasser in der Stunde. Untersucht wird auch die Fließgeschwindigkeit des Regenwassers und in welche Richtung es abfließt. Eine Risikoanalyse schließt sich an. Ein Handlungskonzept wird erstellt. In diesem sollen die Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Risiken durch Starkregen reduziert – und wie entsprechende Einsatzpläne abgestimmt werden können.

Vorreiter für dieses Vorgehen waren landkreisübergreifend die Glemsanrainer gewesen. Sie hatten nach dem Starkregen vor allem im Jahr 2010 sich zusammengeschlossen und in Kooperation mit einem Fachbüro um Landesgelder bemüht. Die meisten Maßnahmen wurden nach und nach ungesetzt. Der Hochwasserschutz im Ditzinger Scheffzental aber ist nach wie vor nicht realisiert.