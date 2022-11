Neue Ausstellung in Korntal-Münchingen Eine schützende Hand für jeden

Schutzengel auch im Kinderzimmer präsent

So wachen schöne geflügelte Frauengestalten über Soldaten im Ersten Weltkrieg, Kinder, die am Abgrund spielen, dort Reisig sammeln, Blumen pflücken oder aber eine Brücke passieren, die über einen reißenden Fluss verläuft. Neben Bedrohungen durch Verkehrsunfälle, etwa durch Pferdewagen, werden auch die Gefahren einer neuen Zeit berücksichtigt, wie Zug- und Autounfälle. Doch nicht nur draußen, in der Natur, bei Gefahren spielen Schutzengel eine Rolle, sagt Sabine Rathgeb: Auch im Kinderzimmer sind sie präsent. Dass Engel in vielen Darstellungen die Jüngsten beschützen, habe wohl damit zu tun, dass gerade sie etlichen Risiken ausgesetzt waren. Sie habe nicht gedacht, dass das Thema so verbunden sei mit dem realen Hintergrund der damals hohen Kindersterblichkeit, sagt Rathgeb. „Der Gedanke an einen Schutzengel spendete wichtigen Trost, wenn Kinder gestorben sind.“ Ihre Eltern glaubten daran, dass sie nach dem Tod einer höheren Macht anvertraut werden. „Irgendwie muss man diese Erfahrung bewältigen“, sagt Sabine Rathgeb. Andererseits hatten Darstellungen von Engeln an der Seite von Kindern in Gefahr auch eine erzieherische Funktion: Sie sollten den Mädchen und Jungen die realen Bedrohungen bewusst machen.