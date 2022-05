Neuer historischer Ortsrundgang So schön ist Münchingen

Appetitmacher mit Detailtiefe

Das Besondere an dem Projekt sei, so Schill, dass es ausführliche Informationen zu den Sehenswürdigkeiten gesammelt, konzentriert und in einen Rundgang integriert bereitstelle. „Diese Detailtiefe haben andere Seiten im Internet nicht.“ Die Agenda-Sprecherin betont, man sehe den Rundgang als Appetitmacher, als Ergänzung zu bestehenden Angeboten wie Führungen. Die Macher planen außerdem, sich mit touristischen Portalen zu vernetzen. Schließlich soll der Rundgang auch Besucher anlocken.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Auf den Spuren von Küfer und Wagner

Mehr als 2000 Stunden Arbeit stecken in dem Projekt. Vom ersten Konzeptentwurf bis zur vollständigen Umsetzung ist gut ein Jahr vergangen. „Das ist ein Riesenaufwand“, berichtet Ulrich Volkmer. Fehlende Fähigkeiten hätten er und Ursula Schill sich kurzerhand angeeignet. Sie haben– und das ist nur ein Teil der Arbeit – recherchiert, Quellen aufgetan, Hunderte historische Fotos gesammelt und eigene geschossen. Sie haben die Texte erstellt, einen Sprecher für die Kurzfilme gesucht, eine Produktionsfirma für die Tafeln an den Fassaden. „Einige Eigentümer mussten wir erst ausfindig machen“, sagt Ulrich Volkmer. Allesamt hätten sie „dankbar und hocherfreut“ reagiert.

Etliche Gebäude „nicht gerade ein Aushängeschild“

So auch die Stadt, mit der sich Ursula Schill und Ulrich Volkmer abstimmten. Die Verwaltung nickte das Projekt gern ab und investiert 2500 Euro, die die Kosten für den Sprecher oder die Tafeln decken. Der Bürgermeister übernimmt die Schirmherrschaft. Joachim Wolf (parteilos) sagt, er schätze die ehrenamtliche Leistung sowie die Idee und Umsetzung der Agendagruppe sehr und sei dankbar für den Mehrwert, der dadurch vor allem für Münchingen geschaffen werde.

Kommt der Ortsrundgang gut an, will ihn die Agendagruppe erweitern. Es gebe noch so viel mehr zu sehen, sagt Ulrich Volkmer. Allerdings könnten etliche Gebäude eine Sanierung vertragen. Die Häuser in der Schlossgasse etwa würden zu den ältesten im Ort gehören, sagt Ulrich Volkmer. „Sie sind aber nicht gerade ein Aushängeschild.“

Infos unter: https://www.lebenswertes-muenchingen.de